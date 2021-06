DISTINCIÓN A LA INGENIERÍA para Latinoamérica y Panamá

Recientemente el Dr. Ernesto Ibarra , docente e investigador de la Escuela de Ingeniería Biomédica e Instrumentación de Universidad Latina de Panamá , recibió el 2021 EMBS Distinguished Service Award por parte de la Sociedad IEEE de Ingeniería en Medicina y Biología (EMBS) por servicio continuo, fortaleciendo la sociedad en América Latina, creando y consolidando el IEEE EMBS (Engineering in Medicine and Biology Society) en Panamá.

