Dispensador de jabón, una idea efectiva y barata para que toda la familia se lave las manos al volver de la calle

La nueva normalidad nos ha dejado nuevos hábitos con los que cumplir a rajatabla. Además de llevar la mascarilla siempre que no vayamos a respetar la distancia de seguridad con personas con las que no convivimos, gestos como tener siempre a mano algún gel hidroalcohólico con el que desinfectarnos o quitarnos los zapatos al llegar a casa se han popularizado y extendido hasta dar forma a una rutina actualizada con la que aportar nuestro granito de arena en la lucha contra la covid-19. También lavarse las manos con agua y jabón al volver de la calle se ha convertido en un acto de obligado cumplimiento , pero, con el comienzo de curso (y las mil y una tareas que trae consigo) más de uno nos hemos dado cuenta de que hay que ayudar a los más pequeños a no olvidar estos pequeños, pero importantes detalles.

You May Also Like