Disney licenciará a empleados de parques en 2 semanas

No se aclaró cuántos de los 75.000 empleados de Walt Disney World o de los 31.000 empleados de Disneyland serán licenciados, pero serían de los sectores ejecutivo, asalariado y no sindicalizado, que trabaja por horas.

Funcionarios de Walt Disney Co. anunciaron que darán licencia a algunos empleados de sus parques en Florida y California dentro de dos semanas, alegando que no saben cuándo podrán reabrirlos debido a la pandemia del coronavirus.

You May Also Like