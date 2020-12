Disney anuncia nuevo filme de Star Wars para 2023: ‘Rogue Squadron’

Disney anunció el jueves un nuevo filme de Star Wars, titulado “Rogue Squadron”, que será dirigido por Patty Jenkins (“Wonder Woman”) y cuyo estreno está previsto para finales de 2023.

La historia se desarrollará en el “futuro de la galaxia” y presentará una “nueva generación de pilotos espaciales, que ganarán sus insignias y arriesgarán sus vidas”, según Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, compañía creadora de la legendaria saga y comprada por el número uno mundial del entretenimiento.

‘Rogue Squadron’ será la primera película de Star Wars dirigida por una mujer.

El anuncio se dio durante el Disney Investor Day, donde se revelaron otros proyectos de la franquicia como el spinoff de “The Mandalorian” basado en Ahsoka Tano, la serie “Star Wars: Rangers of the New Republic” y el regreso de Hayden Christensen como Darth Vader en la serie de Obi-Wan Kenobi para Disney Plus.