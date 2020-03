Disminuye a 4 mil 620 el número de desaparecidos

Estrictos controles de seguridad han sido impuestos alrededor de la ciudad, mientras el sur de Manhattan, en la zona donde se levantaba el World Trade Center, sigue acordonado por cientos de policías. Además, desde ayer, no se permitió el ingreso a la ciudad de automóviles en los que solo viaje un ocupante. El alcalde Rudolph Giuliani no ha vinculado el incremento de medidas de seguridad y de restricciones al tráfico con una amenaza específica.

