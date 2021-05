Disidencias confirman la muerte de Jesús Santrich en Venezuela: “Le cercenaron su dedo meñique”

En la que sería su última entrevista en cámara Santrich, hace unos días, sobre la situación que vive el estado de Apure (Vevenzuela), en donde los reportes de inteligencia evidencian un intenso conflicto entre hombres de la Segunda Marquetalia, disidencias de ‘Gentil Duarte’ y los militares venezolanos, aseguró que no tienen responsabilidades allí y por ende, no deben responder por los gobiernos, así tengan identidades en común.

