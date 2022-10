“Disfruta del Ondas como el ‘señoro’ que eres”

Jorge Javier Vázquez ha estallado contra Carles Francino, locutor de la Cadena Ser y reciente premio Ondas, a raíz de unas declaraciones del locutor, en las que recuerda la polémica entrega de los premios en 2009.

Hay que remontarse a este miércoles, cuando el presentador de Sálvame conoció el fallo del jurado y aprovechó para ofrecerse a darle el galardón al locutor, que en 2009, junto a Àngels Barceló, se negó a entregarle su reconocimiento a mejor presentador por no compartir el tipo de televisión que hacía y sigue haciendo con Sálvame.

Unas palabras por las que ha sido preguntado Francino -“sigo pensando exactamente lo mismo que entonces, pero es un tío muy listo y está muy bien su respuesta. No tengo nada contra él. Ese tipo de televisión, a mí, a mí personalmente, me parece repugnante“, ha dicho Francino en la entrevista- y que han servido para que Vázquez arremeta contra él.





“Respeto que el tipo de televisión que hago te parezca repugnante, pero el ejercicio de la libertad jamás debe provocar daño en el otro (mis damnificados pueden llevarme a juicio, a mí me queda el pataleo en Twitter). Barceló y tú me lo causasteis. Lo vuestro fue una falta de respeto hacia mí y hacia la gente me ve y valora mi trabajo”, ha escrito en un contundente hilo de Twitter Jorge Javier.

“La izquierda no gana por gente con tantos prejuicios como vosotros”, en referencia al propio Francino y a Barceló. “Más idiotas fueron los que os permitieron que os largaseis del escenario“, puntualiza.





“Por cierto, reitero la felicitación por tu Ondas a toda una vida. Y ahora me llevas a tu programa a promocionar Antes del olvido -sale el 9 de noviembre- y hablamos de este y otros asuntos como personas aparentemente civilizadas que somos. Disfruta de tu premio como el señoro que eres. Feliz domingo ¡Ea! Papá ya no se calla. Qué a gusto me he quedado”, concluye.