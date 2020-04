Disfruta del olor a libro nuevo en casa el próximo 23 de abril con los descuentos que Fnac tiene en todos sus títulos

– ‘La chica de nieve’, de Javier Castillo. Los amantes del thriller no podrán resistirse a indagar en la misteriosa desaparición de una pequeña de tres años durante la cabalga de Acción de Gracias. Todo ocurrió en 1998 y, tras una búsqueda frenética, no consiguieron hallar ningún rastro que los llevase al paradero de la niña. Sin embargo, cinco años después, sus padres reciben un ‘regalo’ inesperado: un vídeo actual de la niña en el que se la ve jugar en una casa que siente suya.

Aunque este año la celebración será indoor, no tienes que privarte de ese irresistible olor a libro nuevo que se produce cuando abres, por primera vez, las páginas de una obra. Y como dicen que no hay que dejar para mañana lo que puedas leer hoy, Fnac nos lo ha puesto fácil y ha rebajado un 5% todos sus títulos para que puedas celebrar el Día del libro como se merece. Como hay tantas opciones, te proponemos una selección de Los más vendidos de Fnac que, con toda seguridad, son sinónimo de éxito. Así que, ¿cuál quieres que sea tu próxima lectura?

