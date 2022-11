diseño elegante y software de última generación, pero su procesador tiene un aprobado raspado

Durante un mes he tenido el placer de probar la tablet Redmi Pad, un dispositivo ligero que cuenta con una gran autonomía para disfrutar de tus series o películas favoritas, aunque con un rendimiento bastante justito. Pero antes de entrar en detalle, me gustaría empezar con sus principales rasgos técnicos.

Características



Dimensiones : Altura (250,38 milímetros), anchura (157,98 milímetros) y grosor (7,05 milímetros).

: Altura (250,38 milímetros), anchura (157,98 milímetros) y grosor (7,05 milímetros). Peso: 445 gramos.

Pantalla : tamaño de 10,61 pulgadas con una resolución 1200 x 2000, una tasa de refresco de 90 Hz y un brillo de 400 nits.

: tamaño de 10,61 pulgadas con una resolución 1200 x 2000, una tasa de refresco de 90 Hz y un brillo de 400 nits. Procesador : MediaTek Helio G99, hasta 2,2 GHz y proceso de 6 nm.

: MediaTek Helio G99, hasta 2,2 GHz y proceso de 6 nm. Cámara : Trasera (8 MP) y frontal (8 MP). Campo de visión de 105° con FocusFrame.

: Trasera (8 MP) y frontal (8 MP). Campo de visión de 105° con FocusFrame. Altavoz : 4 altavoces compatibles con Dolby Atmos.

: 4 altavoces compatibles con Dolby Atmos. RAM y almacenamiento : 3 GB+64 GB // 4 GB+128 GB // 6 GB+128 GB. RAM LPDDR4X y almacenamiento UFS 2.2.

: 3 GB+64 GB // 4 GB+128 GB // 6 GB+128 GB. RAM LPDDR4X y almacenamiento UFS 2.2. Batería y carga : 8000 mAh y carga rápida de 18 W.

: 8000 mAh y carga rápida de 18 W. Conectividad : Bluetooth 5.3, WiFi 5 de 2,4/5 GHz, y USB-C.

: Bluetooth 5.3, WiFi 5 de 2,4/5 GHz, y USB-C. Sistema operativo : MIUI para Pad.

: MIUI para Pad. Precio: Disponible desde 259, 99 euros.





Diseño elegante y pantalla correcta



RedMi Pad tiene un diseño elegante gracias a su cuerpo unibody de metal, marcos planos y biseles simétricos. El dispositivo mide siete milímetros de grosor, pesa tan solo 455 gramos (perfecto para transportar de un lado a otro y para sujetarlo con una sola mano), posee magnesio y aluminio, tiene un acabo en mate (no se quedan marcadas las huellas de los dedos en la parte trasera), cuenta con varios botones en sus laterales (tarjeta SD micro, volumen y encendido), los marcos del frontal son perfectos porque no ocupan gran parte de la pantalla, y está disponible en tres colores (gris grafito, verde menta y plata lunar).

Por otro lado, la tablet equipa una pantalla LCD de 10, 61 pulgadas, resolución 2K (2.000 x 1.200 píxeles), una tasa de refresco de 90 hercios y un brillo máximo de 400 nits. A pesar de que ofrece un gran tamaño para visualizar correctamente la interfaz, es cierto que los ángulos de visión son mejorables, debido a que se aprecia cierta pérdida de visibilidad cuando la luz se proyecta de manera perpendicular o directa.

Ante esta situación, se puede subir el brillo de la pantalla que es bastante alto, e incluso puede hacer daño a la vista si utilizas el producto electrónico en interiores. Si continúo hablando del brillo, he de confesar que yo he utilizado el brillo automático la mayor parte del tiempo por pura comodidad gracias a su tasa de refresco de 90 Hz que ofrece una experiencia rápida.

Respecto al táctil, me gustaría mencionar que responde al instante, aunque como suele pasar en la mayoría de los dispositivos, la pantalla retiene bastante las huellas de los dedos, pero una buena limpieza hace que la suciedad desaparezca.

Parte trasera y delantera de Redmi PAd. 20BITS





Software de última generación



La tablet llega con Android 12 y MIUI 13 for PAD para favorecer el uso de varias aplicaciones al mismo tiempo, es decir, puedes abrir cualquier app como una ventana flotante sin ningún tipo de problema porque su tamaño se podrá ajustar de forma personalizada (de esta manera, no molestará o interrumpirá la lectura).

MIUI for Pad habilita el trabajo en multitarea para abrir aplicaciones en paralelo desde el menú de las últimas apps abiertas, además, para pasar de una app a otra será necesario deslizar el dedo sobre el dock o arrastrar la pestaña superior de la pantalla partida. Confieso que este es uno de los rasgos que más me ha llamado la atención, no solo por la efectividad y rapidez, sino por la facilidad de realizar varias acciones al mismo tiempo.

En el caso de proteger tu dispositivo, Redmi Pad te ofrece la posibilidad de establecer un bloqueo de pantalla con patrón, código PIN, contraseña o desbloqueo facial con la cámara delantera.





Rendimiento mejorable



Redmi Pad dispone del procesador MediaTek Helio G99 para ejecutar tareas simples, como por ejemplo, navegar por Internet, usar redes sociales, ver plataformas de streaming e incluso jugar a juegos online.

Respecto a la última mención, me gustaría mencionar que el procesador sufre un pelín por la ralentización en las animaciones de transición porque el SoC es limitado. En mi caso, durante un mes he jugado a Hogwarts Mystery y Pokémon Unity y he notado que en determinadas ocasiones se me paraban las partidas o iban más lentas.

Además, otro aspecto notorio es que las aperturas de las aplicaciones es un poco lenta, es decir, a veces tarda en responder de manera inmediata.

Especificaciones vistas desde ‘Ajustes’. 20BITS





Gran autonomía



La tablet ofrece una batería bastante generosa que tiene una capacidad de 8.000 mAh y está equipada con un cargador de 22,5 W que admite carga rápida de 18 W. La optimización del consumo es perfecta porque aguanta hasta tres días de autonomía si apenas la utilizas, pero si es a pleno rendimiento, puedes estar despreocupado del cargador durante un día y medio.

Siendo concretos, la compañía promete hasta 26 horas de lectura ininterrumpida, 21 horas de reproducción de vídeo y hasta 12 horas de juegos (estos datos dependerán del empleo que se le dé a la tablet).

Me gustaría mencionar que la carga rápida es un aspecto a mejorar, debido a que el dispositivo alcanza el cien por cien de la batería en aproximadamente dos horas y cuarto. Dicen que lo bueno se hace esperar, ergo, si tienes la suficiente paciencia, puedes aguantar ese tiempo de carga para disfrutar de una larga autonomía.

Tablet, enchufe y cable USB-C. 20BITS





El sonido tiene un sobresaliente, pero la cámara es mejorable



¿Quieres escuchar tus canciones favoritas o ver una película desde la cama sin auriculares? No hay problema, la impresionante calidad de sonido que ofrece Redmi Pad es un diez gracias a sus cuatro altavoces externos que garantizan una perfecta reproducción de contenidos multimedia por sus 95 dB.

Dispone de un ecualizador gráfico y Dolby Atmos con ajustes preestablecidos que permiten personalizar la reproducción, asimismo, ofrece salida de audio analógico a través del puerto USB-C para incluir un adaptador para auriculares con cable, aunque también puedes escuchar música a través de la conexión Bluetooth.

Si hablamos a nivel fotográfico, Redmi Pad tiene una lente trasera de 8 megapíxeles y una frontal de 8 megapíxeles con una nitidez suficiente para realizar videollamadas o hacer fotos cuando hay bastante luz. La escasa resolución hace que no se aprecien bien los detalles de una imagen cuando se hace zoom, además, carece de modo retrato (ofrece un modo nocturno para compensar).

Izquierda (altavoces y puerto USB-c) y derecha (cámara trasera). 20BITS

Precio

Puedes comprar la tablet por 329 euros en este enlace, aunque si te das prisa, ¡puedes aprovecharte de una rebaja del 33 %!

