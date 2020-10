Discusión sobre el futuro de Colón en el episodio de ‘Y qué pasó con’

La falta de voluntad política, considera, es un obstáculo para poder implementar proyectos de política pública que tengan un impacto positivo a largo plazo. “Presentamos propuestas, se discuten, hay una iniciativa. Pero si no son adoptados al 100%, eso no camina”, dijo Medina. Citó como ejemplo el proyecto de la renovación urbana de Colón, el cual fue impulsado durante la administración pasada.

You May Also Like