Discurso de Trump provoca pánico en los mercados

Además, lo que Trump no explicó en su discurso fue que solo los países europeos en el área libre de visa Schengen de la UE están en la lista. Dijo que la medida no incluye a Reino Unido, pero esto también significa que otros 22 países que no pertenecen a Schengen están exentos.

La Casa Blanca rápidamente emitió una aclaración de que no, el comercio no se estaba deteniendo entre la Unión Europea y Estados Unidos. Pero el daño ya estaba hecho.

