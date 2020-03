Discurso de Lagarde generó el efecto equivocado

Me limitaré a calificar sus declaraciones de accidente ya que soy un ministro de la República. Si no, habría utilizado otra palabra, dijo Stefano Patuanelli, ministro italiano del Desarrollo Económico. Para el ministro, la conferencia de prensa de Christine Lagarde causó la mayor caída en la Bolsa de Milán (-16.92%), pese a que el resto de plazas bursátiles también cayeron.

