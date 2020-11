Disculpen las ‘disculpas’ del Meduca

Imagínese que el Meduca se pronunciara en derecho y dijera: “como institución, estamos convencidos de que la educación debe ser democrática y es nuestro valor la justicia social. Respetuosamente, solicitamos a estas organizaciones que nos solicitan ‘no educar x ó y’, que no esparzan discursos de odio, que encontremos la tolerancia a la diversidad de ideas”. Sería este un importante precedente de “los valores homofóbicos no forman parte de la sociedad de hoy”. Hermoso, ¿no? En teoría sí. En la práctica, lastimosamente, Meduca y sus disculpas.

Nos dice la Constitución , en su Capítulo 5°, que la educación se basa en la ciencia y la democracia, y se funda en principios de solidaridad humana y justicia social. Más bien debería decir: “la educación se basa en la demagogia y en principios de solidaridad hetero-hegemónicos y la visibilización de unos cuantos grupos aceptados”. Y no solo hablemos de la Constitución y de sus artículos 17, 19, 91, 92 y 94; también podemos mencionar la ley orgánica de educación en sus artículos 3, 9, 10, 13 y 14 y, en cuanto a las leyes internacionales, solo con la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, tenemos para días de debates respetuosos, lejos de prejuicios individuales. Pero aquí, en este pedacito del meridiano-5, no hay debate; aquí tenemos un silencio, que dice mucho. ¿Qué es eso que se calla? ¿En qué se fundamenta, lo que no se fundamenta? El tabú de la diferencia nos sigue arropando como sociedad.

