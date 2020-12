Discreta actuación de Ricky Rubio y Juancho Hernangómez en la victoria de los Timberwolves

“Cuando juegas en zona, eso significa que tu defensa no está funcionando”, declaró el base español. Towns también reconoció que el problema que tuvieron hoy los Timberwolves fue la defensa. “Si no juegas defensa no vas a conseguir nada. Hemos hecho un gran trabajo al final. Hemos crecido”, terminó señalando el jugador.

