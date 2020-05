Discrepancias científicas por un estudio que anuncia la mutación del coronavirus a una cepa aún más contagiosa

Para Rasmussen, el “viejo dicho de que correlación no es igual a causalidad” se aplica en este caso y considera “engañoso” el título del estudio al sugerir que la mutación de Spike “revela el surgimiento de una forma más transmisible de SARS-Cov-2”. “No, no lo hace”, indica la científica, pues estima que lo que “revela” el documento es “una sustitución del ácido aspártico por glicina en la posición 614” de Spike.

You May Also Like