Discrepancia en los criterios de vacunación de las selecciones de la Eurocopa 2020

No obstante, la vacuna no era obligatoria para asistir a la Eurocopa y, según desveló el diario flamenco Het Laatste Nieuws, una buena parte de los jugadores la rechazó. El seleccionador Roberto Martínez matizó luego en rueda de prensa que “la mayoría se ha vacunado” y que otros ya habían desarrollado anticuerpos, es decir, ya han pasado la enfermedad y tienen cierta protección contra la Covid-19.

No se ha optado por una vacunación total de la selección ante la Eurocopa y, según el medico de la federación, Tim Meyer, no hay ningún jugador que haya recibido las dos dosis de una vacuna.

En lo que respecta a la vacunación, como no hay obligación, da libertad a los jugadores para que se inmunicen o no. Como explicaba a finales de mayo el seleccionador, Didier Deschamps, en la práctica “hay ciertos jugadores que han podido vacunarse por su propia decisión”. De hecho, Kylian Mbappé hizo público que se había inmunizado. Deschamps, así como el resto de cuadro técnico, por prudencia, se han vacunado.

Por lo general, en el resto de combinados nacionales presentes en la cita continental existe una cierta libertad de vacunación a sus integrantes ya que no se les obligó a ponerse la sustancia inmunológica. Con ello, se da el caso de que varias selecciones acudirán con parte de sus jugadores y plantel técnico vacunados, y el resto sin estarlo al no acceder a ello.

La mayoría de las selecciones participantes en la Eurocopa 2020 no acudirá a la cita continental con su plantilla vacunada contra el Covid-19 . Las discrepancias de criterios de cada país y la libertad para vacunarse o no harán que la inmunidad no sea protagonista entre los equipos.

