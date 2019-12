‘Disciplina, honor y abnegación’, un lema que identifica y perdura: Adán A. Vásquez N.

En contexto, el voluntariado suma el trabajo de las personas que sirven a una comunidad por decisión propia. El término también hace referencia al conjunto de dichas personas, los voluntarios. Estos no cobran por su labor, y trabajan no solo para otros sino con otros, sintiendo sus problemas como propios, igual que las acciones para solucionarlos, con base en el altruismo, la solidaridad y la responsabilidad ciudadana. Para el voluntario, ser bombero no es un trabajo, es mucho más que eso, comprende cualidades que a quienes le rinden culto al dinero se les hace difícil aceptar.

Nuestro cuerpo de bomberos inició su funcionamiento con dos compañías: la Panamá No. 1, la China No. 2 y con la Columna de Hacheros, todas estas brigadas fueron conformadas por jóvenes voluntarios de familias renombradas de la sociedad local y por algunos extranjeros residentes en el istmo. En los actos de celebración, los nuevos bomberos voluntarios iniciaron con prácticas y actividades demostrativas, para familiarizarse con los diversos equipos y destrezas, visualizando los retos y desafíos que el destino les deparaba hasta alcanzar el sitial de honor que ocupa hoy la institución y sus miembros, casi 129 años después de su creación.

