Dirigentes de partidos políticos respaldan planes de Cortizo para combatir el coronavirus

“Aunque los gobiernos locales conocen el plan y las rutas de las comunidades, no es bueno que en el plan solidario se tome en cuenta a los gobiernos locales para ninguna entrega y que todo sea mediante el Gobierno. No estamos de acuerdo en la entrega de bolsas de comida a través de las autoridades locales, esto es política y clientelismo puro…”, sostuvo uno de los participantes.

