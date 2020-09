Directoras de orquesta, una visibilidad ‘in crescendo’

“Espero que esto permita a las jóvenes empezar pronto. Yo no empecé a ganar experiencia hasta que no fui treintañera, pues no había suficientes oportunidades”, insistió.

“Los hombres dirigen hasta los 95 años, pero yo hace 15 años que me preguntan si me jubilaré”, afirma sonriendo Claire Gibault, organizadora del concurso.

