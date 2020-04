Directora de West Ham: No está claro reinicio de la Premier

“Tendrá que haber policías en los partidos, incluso si se realizan a puertas cerradas, pues algunos hinchas viajarán al estadio pese a que no podrán entrar. Pero la policía tendrá que asegurarse de que asistir a los partidos no resta recursos a otros asuntos.

En su columna en el periódico británico The Sun, escribió: “Los jugadores habrán podido retener algo de su aptitud física en casa. Pero si las reglas de distanciamiento social siguen en vigor, los entrenamientos con contacto físico no pueden ser permitidos. Así qué, ¿cuán listos para jugar estarán los futbolistas si la campaña se reinicia, como deseamos, para mediados de junio?”.

