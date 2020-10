Directora de Turismo en Colón habla sobre video en el que aparece peleando

Luego que circulara por redes sociales un video en el que se muestra a Thaysie Gómez, directora de la Autoridad de Turismo en Colón, agarrándose a golpes con otra mujer, la funcionaría decidió dar su versión.

También puedes leer: Kendal Royo dejó un testamento, como si supiera que partiría

A pesar que el video estaba acompañado de un texto en el que alegaban falta de profesionalismo, se puede ver en la escena, como el vehículo de la funcionaria fue interceptado por otro de color rojo en la parte frontal.

A esto, Gómez resaltó que “Me siento comprometida, fuí interceptada por dos vehículos, no se que con que intención. Una de ellas se precipitó a mi vehículo, la persona me agredió, yo obviamente respondí. Aquí somos colonenses, todos nos conocemos, estás chicas extranjeras atravesaron la calle… me tocó dar la cara. Hoy vamos a tomar acciones legales, hoy pedí permiso para atender el tema de manera legal, con lo de ayer, no me siento segura, no se cual es la intención de estas personas. Las cámaras de Zona Libre no dejan mentir. En este video se utiliza mi imagen sin mi consentimiento. Por eso vamos a proceder de manera legal con este tema“, destacó la directora tras una entrevista realizada en video en Colón por René Bellido.

También puedes leer: ¡Pura tiradera! ¿Akim y Doralis terminaron su relación?

Se espera que en los próximos días se de la captura de las personas, según la funcionaria, ya tiene la información de contacto de los involucrados y espera que en el margen de la ley todo se resuelva. Además destacó que en una anterior ocasión fue víctima de robo de auto a mano armada, por lo que le preocupa su seguridad.