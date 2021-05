Directora de la ACP resalta proyectos de agua

Castillo indicó que “se necesita una opinión experta porque no podemos cometer errores y esto representa mucho dinero y este dinero no es nuestro es el dinero del pueblo panameño”.

“Desde este momento no podemos confiarnos en la madre naturaleza es algo que el hombre debe hacer y por supuesto no hemos pensado en esos lagos y esos ríos”, agregó en una entrevista a The breakfast show con Gerry D.

