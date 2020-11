Director de la Policía chilena renuncia tras polémica gestión de protestas

Para el director del think tank progresista Chile 21, Eduardo Vergara, “es una acción simbólica y no cambia en nada la forma en que Carabineros se relaciona con la ciudadanía”.

La diputada Cristina Girardi, del socialdemócrata Partido por la Democracia (PPD), aseguró que la destitución “es bastante tardía” y que “se ha demostrado que no importa quién asuma el rol de dirigir Carabineros: “Hay que hacer una revisión profunda, no solo una reforma desde el punto de vista de los procedimientos”.

