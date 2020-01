Directivas estatales: un bocado apetecido de los gobierno de turno

Además de los funcionarios que por ley deben estar en las directivas, como los ministros de Economía, Presidencia y Obras Públicas, entre otros, el Ejecutivo tiene la potestad de hacer otros nombramientos y es aquí donde se abre el paragüas. Por eso no es raro que el Presidente de la República designe a una misma persona en dos, tres, cuatro y hasta en cinco juntas directivas al mismo tiempo. Que no se tome en cuenta la trayectoria y la experiencia, y que en algunos casos prevalezca el interés político partidario, ha sido parte de la fórmula de varias administraciones de Gobierno.

