Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado del MEF moderniza sus funciones  

El Decreto Ejecutivo No. 605 del 23 de noviembre de 2020 modificó el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 110 de 4 de agosto de 2009, que crea la Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado y deroga el Decreto Ejecutivo No. 479 de 22 de noviembre de 2011.

You May Also Like