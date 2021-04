Diputados retomarán análisis de entrevistas a candidatos a Defensor del Pueblo este martes

“Tengo colegas que han indicado estar dispuestos a dar su apoyo al actual Defensor, especialmente de la bancada oficialista, que es su derecho. Yo simplemente no creo que lo ideal sea mandar el mensaje al país de que una persona, que como todos ha cometido algunos errores, pero en un tema tan delicado como los derechos humanos, decir que bueno dale de nuevo como si ningún problema… lo que no podemos hacer es escoger a alguien que no tenga experiencia, y la experiencia del Defensor ha sido solo ser Defensor”, acotó Vásquez.

You May Also Like