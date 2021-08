Diputados Pineda y Broce protagonizaron altercado en la Comisión de Presupuesto; canal de televisión de la Asamblea suspendió la transmisión

Los diputados Raúl Pineda, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y Edison Broce, de la bancada independiente; protagonizaron un fuerte altercado en medio de la sesión legislativa de la Comisión de Presupuesto, este miércoles 25 de agosto.

El hecho ocurrió en momentos en que el director de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), Oscar Ramos, sustentaba el presupuesto de la entidad para 2022.

Broce le consultó a Ramos sobre cuántos de los beneficiarios del programa de capital semilla de Ampyme están graduados. Al parecer, esta pregunta molestó a Pineda, quien pidió la palabra para refutar lo consultado por su colega. El perredista expresó que cómo se le ocurría preguntar eso, sí existen personas que piden capital semilla para poner un puesto de legumbre.

Broce pidió derecho a réplica. Pineda, enojado, dijo que él no había mencionado el nombre del diputado [Broce], dio un manotazo a la mesa, y se levantó de su silla para dirigirse hacia donde estaba Broce. De inmediato, el canal de televisión de la Asamblea Nacional suspendió la transmisión.

¿El diputado [Pineda] intentó pegarle?, le consultaron los periodistas a Broce, minutos después del incidente. Broce contestó lo siguiente: los ánimos se caldearon, el señor [Pineda] se paró y venía, venía, al frente…no lo sé pero, yo también me paré. Eso no puede ser, no podemos irrespetarnos de esa manera, yo tengo tanto derecho como ellos. Yo estoy cuestionando cada centavo, cada milllón… los programas. Sin millones de dólares. Yo cuestiono. Es mi derecho a hacerlo. Hace todo esto para que uno se quede calladito y no moleste (…)”.

Imágenes publicadas por el diputado @EdisonBroce sobre el incidente e intercambio de palabras con su colega Raúl Pineda.#LaPrensaSecuestrada https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/T1YwEsoNrN — La Prensa Panamá (@prensacom) August 25, 2021

Broce también criticó el hecho de que en momentos en que sucedió el incidente, la Asamblea suspendió la transmisión de televisión. “Tumban la señal, tumban la señal para que la gente no vea, para que no se entere de lo que pasa allá dentro”.

Este diputado también dijo que es la segunda vez que, en una semana, Pineda se mete con él. “Ahora acaba de pasar un carro bajando el vidrio, y se me queda mirando gente. Son temas serios”, agregó. También manifestó que ya ha sido amenazado de muerte. No dijo quien lo amenazó pero, contó que ya lo reportó a las autoridades.

Pineda alegó que la pregunta de Broce es “discriminatoria”. ¿Cómo es posible que el diputado Broce le pregunté al director de Ampyme que para poder recibir el beneficio de capital semilla uno tiene que estar graduado de secundaria. Precisamente ese programa es para los que no han podido estudiar, para los que venden plátano, paleta… Es una pregunta discriminatoria, y yo respondo a los sectores populares (…)”, explicó.

En su cuenta de Twitter, Pineda escribió esto: “No puedo quedarme callado frente a la consulta discriminatoria de un colega independiente al director de @AmpymePanama de cuántos de los beneficiarios de los programas de emprendimiento están graduados. Consulta ofensiva para la gente que trabaja muy duro para superarse”.

