Diputados panameñistas no han sido notificados

Concepción también dijo que no ha sido notificado y prefirió no dar detalles de por qué desafió la línea de su partido, pero dijo que estará pendiente de si lo notifican.

Vigil dijo a La Prensa que a él no lo han notificado de tal proceso. Además, indicó que tiene 20 años en el partido y que es arnulfista, no panameñista.

You May Also Like