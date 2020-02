Diputados mantienen opción del voto secreto

Entre los aspectos nuevos que se incluyen y que no estaban ni en la propuesta de Castillero ni en la de Vásquez están, por ejemplo, que las sesiones del pleno se efectuarán de lunes a miércoles, de 3:30 a 7:00 p.m., y los jueves, de 9.30 a.m. a 1:30 p.m.

Se establece que los diputados no podrán introducir los denominados “camarones” legislativos o cualquier materia extraña al tema que se discute, ni en comisiones ni en el Pleno. Sin embargo, no se recomienda ninguna sanción por esta práctica.

No podrán dirigir, administrar, patrocinar o prestar servicios remunerados o no remunerados a personas naturales o jurídicas que gestionen o exploten concesiones o privilegios del Estado o que fueran sus proveedores o contratistas.

Se propone, por ejemplo, que las licencias de los diputados sean por 60 días, por el periodo de sesiones, a razón de una semana por cada mes de sesiones y no se establece un esquema de descuento de salario por las ausencias de los diputados. El descuento solo es aplicable cuando el pleno no sesione por motivos de ausencia de los diputados.

You May Also Like