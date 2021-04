Diputados mantienen a Eduardo Leblanc al frente de la Defensoría del Pueblo

Por su lado, el diputado independiente Juan Diego Vásquez cuestionó que se fuese a avalar a una persona que ya tuvo la oportunidad. También tildó de enlatado el discurso de que “todos son buenos, pero me voy por el que me conviene”. Postuló a Constantino Riquelme Ortiz, quien dijo, cuenta con una experiencia académica y profesional amplia. Este candidato solo tuvo los cinco votos de la bancada independiente.

