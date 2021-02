Diputados intentan avanzar con proyecto de salud mental

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, vetó cinco de los 22 artículos de la legislación aprobada. Entre ellos, el 17. La sustentación del veto detalla que no se puede prohibir la solicitud de los certificados, pues estos “constituyen una herramienta de gran valor para evitar situaciones de riesgo”. La sustentación enviada por el Ejecutivo a la AN manifiesta que el certificado “debe ser expedido por personal idóneo”, mas no lo limita a psiquiatras.

