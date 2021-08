Diputados insisten con la ley de fuero paternal

Por ejemplo, Cortizo planteó que el artículo 3 del proyecto, que señala que “cuando la mujer esté embarazada y no esté laborando, el padre gozará de fuero de paternidad, el cual no podrá ser despedido de su empleo público o privados por los meses que dure la gestación y luego del parto por el término de un año, salvo en casos especiales previstos en la ley ”, discrimina con respecto al hombre cuya mujer percibe un salario; tampoco dice nada respecto a las mujeres que, sin ser asalariadas, pudieran estar recibiendo ingresos por un emprendimiento o un negocio propio. Igualmente, no toma en cuenta que hay diferencias con respecto a los tipos de contratos de trabajo que se efectúan en el sector público o privado.

