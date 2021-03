Diputados empiezan debate para crear nueva autoridad: ProPanamá

El independiente Juan Diego Vásquez llamó la atención en que el administrador de ProPanamá no pasará por ratificación de la Asamblea, y advirtió de que podría haber conflicto de interés, pues el funcionario no puede tener parentesco con el Presidente o vicepresidente del país, pero no dice nada en cuanto a los miembros de la junta directiva, que en su mayoría estará conformada por ministros.

