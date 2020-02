Diputados denuncian ‘presión’ por parte del gobierno de Bukele

En tanto que su colega Mayorga, quien también ha mostrado simpatía y apoyo al presidente Bukele, dijo en su Twitter: “De buena voluntad estoy en la Asamblea, no necesitamos militares para legislar. Estoy sorprendida igual que ustedes, apoyé la convocatoria que es legal, constitucional el Consejo de Ministros, sin embargo no lo puedo negar, los militares nos han asustado”, expresó.

“Ver que el Ejecutivo se está tomando la seguridad de la Asamblea es prestarse a un juego en el que no estoy de acuerdo. Como la salvadoreña libre que soy, me retiro. El Salvador es un país al cual su democracia le ha costado sangre. Ningún salvadoreño puede estar de acuerdo con esto. Con la democracia no se juega”, afirmó Cristales.

