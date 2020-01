Diputados defienden la práctica de regalar jamones durante la época de Navidad

Benicio Robinson, diputado y presidente del PRD, también aseguró que no entregó jamones, pero hizo énfasis en que hay que “atender a la gente necesitada”. “En caso de que entregue algo, es por la necesidad de la población, no critico a ningún diputado que lo haga”, manifestó.

Ana Giselle Rosas, de Cambio Democrático, dijo que no está de acuerdo con la práctica, y aseguró que no repartió jamones en Navidad.

Melchor Herrera, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), también defendió este mecanismo. “A mí me parece que hay que atender el tema humano. En mi circuito nosotros tenemos un problema de pobreza. La gente se le acerca a uno diciendo que no tiene qué poner en la mesa. Si tu le regalas a esa persona […] esa persona lo valora como si le estuvieses regalando probablemente un jamón”. Aseguró que aunque entiende que su trabajo es hacer leyes, no se puede descuidar la parte social, y humana.

You May Also Like