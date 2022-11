Diputados buscan introducir más reformas al ‘Código Electoral’

El veto presidencial se produjo toda vez que los diputados incluyeron modificaciones -según el Ejecutivo- para su beneficio. Por ejemplo, que “ las decisiones que se tomen por aprobación de la mayoría de los diputados de la fracción parlamentaria a la cual pertenecen no podrán ser utilizadas por los partidos políticos como causal de revocatoria de mandato ni de expulsión de los diputados inscritos o no en el partido político por el cual fueron postulados ”. Los diputados acogieron el veto, pero la iniciativa se mantiene en esa instancia legislativa.

El TE ya ha presentado sus objeciones al proyecto 823. Ayer jueves, en la mesa de trabajo que realizó la Comisión de Gobierno para consultar este tema, funcionarios de la entidad listaron al menos seis aspectos de porqué no es viable la propuesta. Señalaron que no hay circunstancias ni necesidad, en estos momentos, de reformar el Código Electoral para la elección de 2024.

You May Also Like