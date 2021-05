Diputados afinan cambios para cannabis medicinal

“Cuando hablamos del cannabis medicinal no solo hablamos de pacientes, sino de patologías que se pueden evitar o controlar, y lo que se va a generar a través del cannabis: la empleomanía, la responsabilidad del Estado de manejar este medicamento. No queremos que se tergiverse la información y la gente cambie la plantación de productos, como plátanos, piña y otros, por marihuana”, expresó.

