Diputado y alcalde se apartan de hecho violento en Xtreme Plaza

Ayer lunes, la Policía Nacional seguía argumentando que la actividad no contaba con los permisos requeridos y que trató que no se realizara, pero que de la administración del local les dijeron que ellos contaban con seguridad privada, y que cumplían con todas las medidas de seguridad exigidas por la ley para llevar a cabo el evento.

Otro que reaccionó al tema fue el diputado del PRD, Raúl Pineda. “Reitero lo comunicado en el día de ayer (domingo), no tengo negocios que tengan que ver con entretenimiento, licor o eventos. Mis empresas son públicas y no están ligadas a la vida nocturna”, escribió en Twitter.

Aseguró que habló con el comisionado de la Policía a cargo del asunto, y le dijo: “Si no cumplen con permiso ustedes tienen todas las competencias para hacer cumplir la ley y la norma, y proceder de inmediato. Me ha respondido él (el policía) ‘nosotros nos vamos a quedar aquí por cualquier cosa que suceda y le vamos a remitir un informe’. Yo le digo, con muchísimo gusto recibimos su informe. Estamos hablando de las 3:15 (p.m.) del domingo”, narró a los periodistas.

