Diputado Vásquez presenta anteproyecto de ley para esterilizar a las mujeres

“Saben cuántas mujeres y niñas no cuentan con los elementos necesarios para el cuido de su menstruación.. . Está probado por Unicef que las niñas que no tienen la capacidad económica para comprar sus elementos menstruales, prefieren no ir a la escuela, hasta por cinco días , porque les da pena mancharse y ponen su educación en segundo plano”, aseveró Vásquez.

