Diputado Vásquez le da duro a la Policía por reglamentar vestimenta de mujeres

El subdirector de la Policía Nacional, Alexis Muñoz apareció en el noticiero matutino de Telemetro informando que la forma de vestir de las mujeres durante los días de Carnaval será restringida: “las niñas, las muchachas que van con vestimenta no adecuada , vestimenta sugestiva no se va a permitir esto tampoco”, dijo mientras leía una lista de reglas que serán implementadas.

