Diputado quiso ocultar negocios con el Estado

En el listado de empresas con contratos de concesión de minerales no metálicos del MICI –actualizado a septiembre de 2022– no se encuentran los nombres de Constructora Jhissel, Cantera Guadalupana, Maquinaria y Equipos Especializados ni Constructora V&G, por lo que se desconoce cómo esta última es la proveedora de piedras de Conansa.

La petición no llegó desamparada. Se adjuntó una nota del ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, el 10 de mayo pasado, al entonces ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, para que autorizara la extracción de mineral no metálico a Conansa. El funcionario sustentó su petición en la ley que regula la minería.

Aunque el diputado De Frías afirmó a este medio que ya no estaba administrando Constructora Jhissel ni Cantera Guadalupana, indicó que esta última tenía permisos del MICI, pero no pudo precisar cuáles eran. “Eso es viejo de estar ahí. Eso tiene permisos”, afirmó.

En la finca de Rivera también los inspectores del MICI encontraron piedra de cantera acopiada, una asfaltera y una “tolva de una de las [dos] trituradoras”, alimentadas con el mineral no metálico extraído sin autorización de la empresa Basalto de Sabana Grande, la cual mantiene –desde 1999– una concesión de extracción no metálica, actualmente en trámite de prórroga.

El administrador de Constructora Jhissel, José Cubías, no quiso revelar en cuánto venden la piedra extraída: “Antes de 2019 se vendía de acuerdo al precio de mercado del momento”. ¿A qué empresa fue vendido el material pétreo extraído de la finca?, preguntó La Prensa . Cubías eludió la pregunta. Dijo que no había una empresa en particular, pues “antes del 2019″, se vendía a las que tenían obras públicas y privadas.

Si bien lo que se necesitaba para el proyecto de rehabilitación no era toda esa piedra, lo cierto es que las regalías que cobra el Estado por la explotación de la cantera no llegaron al MICI.

