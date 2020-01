Diputado Pineda dice que entrega jamones desde hace 12 años

Mientras, el independiente Gabriel Silva publicó –también en Twitter– la noticia que divulgó ayer este medio, titulada “Regalo de navidad: jamones y bonos para diputados y ediles”, y la acompañó de la siguiente frase: “Repartir jamones no es función de los Diputados. Mi equipo y yo no recibimos ni dimos ningún jamón ni bono”.

