Diputado López mantendrá proyecto 525 y llama al diálogo

“Estamos dispuestos a conversar, pero no me van a decir que yo baje un proyecto cuando no lo han leído y no hemos entrado en una mesa técnica científica para decir esta modificación no me parece. Tenemos que llegar a un consenso, a una negociación”.

La anterior fue la respuesta que dio ayer el diputado perredista Mariano López frente a las quejas que gremios médicos le hacen al proyecto de ley 525, que modifica la Ley 43 de 2004, sobre el régimen de certificación y recertificación de los profesionales y especialistas técnicos de la salud, que él impulsa.

López reaccionó después de que el Colegio Médico de Panamá y 41 sociedades médicas pidieron –mediante un comunicado– que el proyecto 525 sea retirado “inmediatamente” de la Asamblea Nacional.

El proyecto de ley 525, que fue aprobado en primer debate la semana pasada, insiste en diferir la certificación médica para después del internado, y establece que sea el Ministerio de Salud –como ente regulador– el que otorgue la idoneidad a los médicos en Panamá.

Además de López, la iniciativa fue avalada en primer debate por los diputados Abel Béker, Víctor Castillo, Juan Esquivel y Arnulfo Díaz. Según López, la propuesta entrará a segundo debate “siempre y cuando se haga un consenso”.

Dijo que le pidieron al decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, Enrique Mendoza, y a los gremios de internos y residentes sentarse a dialogar en una mesa técnica, pero no han aceptado.

El Colegio Médico de Panamá, las sociedades médicas y otros gremios han reiterado que dicho proyecto es “lesivo” y atenta contra la salud de la población. Esta es la segunda vez que el diputado busca modificar la Ley 43.

Para López, “los gremios al final no entienden la esencia del proyecto. Yo estoy dispuesto a conversar, no tengo prisa en que el proyecto se pase; lo que queremos es que se revise esa ley…”, acotó.

En tanto, el diputado independiente Raúl Fernández, quien forma parte de la Comisión de Trabajo y Salud –que aprobó el documento en primer debate–, dijo que aunque no está de acuerdo con la propuesta, es de la tesis que la iniciativa debe discutirse. “Yo estoy de acuerdo en que se discuta el proyecto y que los diputados tomemos la decisión de votar según lo que nosotros creamos”, señaló.

Por su lado, el perredista Gonzalo González indicó que apoya el proyecto porque en su circuito hay problemas serios con los especialistas médicos. “En mi circuito [4-4], enfermarse es un pecado, porque no hay como trasladar [a los pacientes] a David”, aseguró.

Argumentó que también respalda el proyecto de ley, porque, a su juicio, hay vicios en el examen que implementa la Universidad de Panamá. “Si tu no pasas el examen, la universidad no te deja ver el resultado por lo menos para que te prepares en la parte que no pasaste. ¿Por qué no hay transparencia?, se preguntó”.