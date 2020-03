Diputado ‘Bolota’ alega que la Policía tiene un plan orquestado contra él

El diputado Jairo “Bolota” Salazar está en la mira de muchos internautas luego de que circulara un video en donde se baja de una camioneta blanca Lexus y luego empieza a discutir con una unidad de la Policía Nacional.

Según se ve, el diputado fue sorprendido manejando un auto sin placa y aparentemente iba a exceso de velocidad, según afirman uniformados de la Policía Nacional, quienes lo detuvieron.

Da su versión

Ante este percance, Salazar declaró a la cuenta deinstagram @alexiscampbellnoticias que el carro tiene la placa adelante, por lo que se lo comunicó al policía, y este no hizo caso. “Yo creo que es un plan orquestado de la Policía, he estado en otro lugares y cuando un policía me ve, me dice, ‘diputado pase’. Les guste o no, la placa de nosotros adelante es paso expedito. Sin embargo el atropello, todos los días, contra la gente en la calle, no se soporta en la ciudad de Colón, ellos entienden que todos los colonenses, todos los de nuestro color somos delincuentes y por eso nos pueden atropellar”, declaró el diputado.

Agregó que la mayoría de los colonenses viven en agonía, pues considera que la Policía abusa de ellos.

Al final le solicitó al jefe de la Policía de que hable con las unidades.

