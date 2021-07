Diputada Rosa Romero: “No seas malcriado, William (Soriano)… ¿no te enseñaron valores en tu casa?”

La diputada Romero reveló que la esposa de Soriano trabaja en Probidad y por eso tiene acceso a documentos, pero no se los comparten a los diputados que no son del partido de gobierno.

En uno de ellos, la diputada Rosa María Romero, del partido ARENA, llamó al orden a su novel colega oficialista William Soriano, cuando le deslizó en la mesa un documento de una manera abrupta porque ella le reclamó que no le comparten la información pública que solicitan.

