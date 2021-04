Diputada Chandler denuncia manejo político de abusos en albergues infantiles de Panamá

Hasta el momento, no se ha designado un nuevo líder para la Senniaf, y el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, admitió públicamente que designar un nuevo fiscal general no es un tema prioritario.

“Preocupa mucho el manejo político que se le está dando” a este escándalo, “si sabemos que hay personas importantes, que usted los ve con vínculos familiares político-partidistas, económicos, empresariales, ¿cómo ellos (la Fiscalía) en este momento no han agarrado a estas personas?”, dijo a Efe Walkiria Chandler, diputada suplente a la Asamblea Nacional (AN).

