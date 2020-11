¡Dios! Meghan Markle describe la tragedia de su aborto

“Sentada en una cama de hospital, viendo cómo se rompía el corazón de mi esposo mientras trataba de sostener los pedazos rotos del mío, me di cuenta de que la única forma de comenzar a sanar es preguntar primero: “¿Estás bien?”¿Estamos?”, reflexionó Meghan Markle en ‘The New York Times’.

“Era una mañana de julio que comenzaba tan ordinariamente como cualquier otro día. Saqué a mi hijo de su cuna. Después de cambiarle el pañal, sentí un fuerte calambre. Me dejé caer al suelo con él en mis brazos, tarareando una canción de cuna para mantenernos a ambos tranquilos, la alegre melodía contrastaba con mi sensación de que algo no estaba bien”, explica Meghan en ‘The Losses We Share’ Las pérdidas que compartimos: “Quizás el camino hacia la curación comience con tres simples palabras: ¿Estás bien?”.

You May Also Like