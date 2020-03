¡Dios! Adamari López espera el resultado de la prueba del coronavirus

La cadena de televisión hizo una transmisión en vivo, en donde López explicó que está tranquila. “Estoy siguiendo todas las indicaciones que dice el protocolo. Nadie quiere que nadie más se infecte. Mientras más conscientes estemos de que debemos seguir las instrucciones, que debemos ser precavidos, que debemos seguir lavándonos las manos constantemente y si tuviésemos algún síntoma no salir a ningún lugar, para que no se pueda extender la enfermedad”, indicó.

En sus redes sociales, la también actriz aseguró que se trata de una medida de precaución. “Hola mi gente linda. Gracias por estar al pendiente de mi salud. Estoy bien y por motivos de seguridad y sólo por precaución me he realizado la prueba del coronavirus, de momento estoy esperando por el resultado y tan pronto lo tenga se los compartiré”, escribió en Instagram.

