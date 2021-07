Dior apuesta por el optimismo en una sobria pasarela de Alta Costura

El New look, que Dior reinterpreta año tras año , fue versionado en esta ocasión en clave minimalista , con un sobrio traje negro de pantalón-falda y chaqueta de mangas abultadas, pero también en un aire más masculino , con chaqueta tipo kimono, marcada en la cintura con un peplum y pantalón recto.

Chiuri recuperó la silueta de cintura fina y falda abombada que revolucionó la moda tras la Segunda Guerra Mundial, el llamado New Look de Christian Dior, y recreó las faldas de vuelo plisadas en lana de tweed gris, combinada con camisetas de rejilla y top negro.

You May Also Like