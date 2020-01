Dinero, el tema principal en el combate Mayweather-Pacquiao

“No me gusta firmar cheques por cantidades que yo no tengo en el banco”, dijo Arum. “Puedo cubrir 25 millones, de modo que esa es la cantidad que él recibirá esa noche”.

El dinero no sería un problema para la familia Mayweather después de este pleito, no con ingresos totales por unos 300 millones de dólares -posiblemente más si la contratación en pago por ver mediante la TV resulta el éxito que muchos ejecutivos vislumbran.

“Al final del día, mi hija no puede comerse un cero”, dijo Mayweather en referencia al número de derrotas que acumula. “Ella no puede pagar con un ring de boxeo”.

